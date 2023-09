YouTube suspende monetização do canal de Russell Brand

O YouTube suspendeu esta terça-feira a monetização dos vídeos do canal do ator britânico Russell Brand, através da receita publicitária, por “violarem” a sua “política de responsabilidade do criador”.

A notícia surge depois de o também comediante ter sido acusado por quatro mulheres de abuso sexual, uma das quais menor, à data com 16 anos, crimes que terá cometido entre 2006 e 2017.

Russell Brand já reagiu às acusações através de um vídeo partilhado nas redes sociais, onde afirma que todas as suas relações foram “sempre consensuais”.