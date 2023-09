​Míssil que atingiu mercado em Donetsk pode ter sido disparado pela Ucrânia

A explosão de um míssil no mercado local de Kostiantynivka, na região de Donetsk, pode ter sido causada pela defesa antiaérea ucraniana, revelou esta terça-feira uma investigação realizada pelo jornal norte-americano "The New York Times" (NYT).



O rebentamento ocorreu a 6 de setembro, quando o mercado estava lotado, provocando a morte de 17 pessoas.

Na altura, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou as forças russas de serem responsáveis pelo ataque. No entanto, algumas evidências apontam noutro sentido.

As imagens das câmaras de segurança, diz o NYT, mostram que "o míssil voou do território controlado pela Ucrânia para Kostiantynivka", em vez de partir "por detrás das linhas russas".

Na opinião de especialistas independentes ouvidos pela publicação americana, o mais provável é que um projétil usada pelo sistema antiaéreo ucraniano tenha tido uma falha eletrónica ou que o mecanismo de orientação tenha ficado danificado durante o lançamento, acabando por cair sobre o mercado.

Esta opinião é corroborada pelo tipo de fragmentos e danos infligidos no local da explosão, que são mais consistentes com um 9M38, que é usado pelo sistema antiaéreo ucraniano Buk, e não com um S-300, o míssil que faz parte do arsenal russo e que teria sido usado no ataque.

O "New York Times" citou ainda evidências que mostram que, minutos antes do ataque, os militares ucranianos lançaram dois mísseis terra-ar em direção à linha da frente russa, a partir da cidade de Druzhkivka, 10 milhas (16 km) a noroeste de Kostiantynivka, o que sugere que um destes mísseis pode ter provocado, acidentalmente, a explosão no mercado.