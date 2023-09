Entre "três urgências", Marcelo aponta a promessas por cumprir na ONU

Marcelo Rebelo de Sousa questionou, esta terça-feira, a Assembleia Geral das Nações Unidas sobre as promessas anualmente renovadas mas que continuam por cumprir. O Presidente da República avisou que, se a situação for igual na Assembleia Geral de 2024, será fácil perceber "porque é que os povos acreditam cada vez menos naqueles que os governam" e defendeu que "não é possível separar a luta do povo ucraniano da luta pelo respeito da Carta das Nações Unidas".

O chefe de Estado português começou o discurso em Nova Iorque a resumir os diagnósticos do secretário-geral da ONU, António Guterres, e ainda os presidentes Lula da Silva e Joe Biden, em três urgências: o respeito pela Carta das Nações Unidas, a aceleração da luta contra as alterações climáticas e a reforma das instituições "concebidas no século passado".

"Estas três urgências estão ligadas", disse Marcelo. "Não há nem desenvolvimento sustentável nem reforma das instituições sem respeito da Carta das Nações Unidas. Não há desenvolvimento sustentável, nem respeito da Carta das Nações Unidas, sem reforma das instituições internacionais", explicou o Presidente da República, e "não há reforma das instituições internacionais sem respeito da Carta, sem a Agenda 2030 realizada, sem um combate eficaz às alterações climáticas".

O problema, no entanto, "é outro", realçou Marcelo Rebelo de Sousa, antes de virar as agulhas para as promessas não-cumpridas.