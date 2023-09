Biden avisa ONU que Rússia não pode ficar impune

"Como qualquer outra nação do mundo, os Estados Unidos desejam que esta guerra termine. Nenhum país deseja mais o fim desta guerra do que a Ucrânia e apoiamos veementemente a Ucrânia nos seus esforços para alcançar uma resolução diplomática que traga uma paz justa e duradoura", declarou Biden.

Joe Biden sublinhou que os EUA defendem uma solução diplomática para o conflito, e que "apenas a Rússia é um obstáculo à paz porque o preço da Rússia é a capitulação da Ucrânia, o território da Ucrânia".

"A Rússia acredita que o mundo vai ficar cansado e permitir que brutalize a Ucrânia sem consequências", declarou o Presidente norte-americano, antes de questionar os Estados-membros: "se abandonarmos os princípios fundamentais de Estados Unidos para acalmarmos um agressor, pode algum Estado Membro da ONU sentir-se confiante de que está protegido se permitir que a Ucrânia seja dividida?"

Para Joe Biden, a resposta é "não", e é necessário "enfrentar esta agressão descarada hoje e dissuadir outros potenciais agressores no futuro" - uma frase que fez muitos aplaudir, nomeadamente o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que ainda vai discursar no primeiro dia da Assembleia Geral da ONU.

O Presidente dos EUA voltou a enquadrar a guerra na Ucrânia no tema da batalha entre democracias e autocracias. Indo mais longe, Biden deixou, no subtexto do discurso, a mensagem que os países em desenvolvimento devem virar as costas à Rússia e à China, e juntar-se à 'coligação' promovida pelos Estados Unidos, a União Europeia e os restantes aliados.

"Os Estados Unidos procuram um mundo mais seguro, mais próspero, mais igual para todas as pessoas, porque sabemos que o nosso futuro está ligado ao vosso", afirmou Biden. "E nenhuma nação pode enfrentar os desafios de hoje sozinha", completou.

Joe Biden mencionou também as alterações climáticas, que apelidou de "ameaça existencial".