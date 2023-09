Azerbaijão lança campanha "antiterrorista" em Nagorno-Karabakh

"Todas as etapas de uma solução pacífica estão definidas nos acordos assinados em 2020 e 2022", disse a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, aos jornalistas em Moscovo.

A Rússia reagiu à decisão do Azerbaijão, apelando aos dois países que disputam Karabakh para pôr "fim ao derramamento de sangue".

Apesar disso, um antigo assessor do auto-proclamado Governo de Artsakh - o nome arménio para Nagorno-Karabakh - disse ouvir "muitas explosões em Stepanakert, tanto de artilharia como de ataques com drones".

De acordo com o The Guardian , o Azerbaijão está a bombardear a região da capital de Stepanakert, utilizando drones para atingir defesas anti-aéreas da Arménia. O Governo azeri afirma que não está a usar armas contra civis.

Em comunicado, o Ministério da Defesa do Azerbaijão responsabilizou "grupos armados ilegais arménios" e declarou a intenção de "desarmar e conseguir a retirada de formação das forças armadas arménias dos nossos territórios e neutralizar as suas infraestruturas militares".

Duas explosões de minas mataram, esta terça-feira, quatro polícias do Azerbaijão e dois civis numa estrada entre cidades de Nagorno-Karabakh controladas pelo Azerbaijão. Os polícias morreram enquanto se dirigiam para o local da explosão que vitimou os dois civis.

O Ministério da Defesa do Azerbaijão anunciou o início de operações "antiterroristas" em Nagorno-Karabakh, uma região separatista controlada pela Arménia. Esta campanha militar surge depois de seis pessoas morrerem na explosão de minas e tem o objetivo declarado de expulsar tropas arménias da região - o que pode levar a uma nova guerra na região.

Baku estava, até aos últimos dias, a impor restrições fortes no corredor de Lachin, a única via que liga a Arménia a Karabakh, alegando que esta via era usada para tráfico de armas.

Os atuais ataques acontecem um dia depois da chegada de comida e medicamentos, que eram necessários com urgência, à região de Karabakh - um passo que se pensava poder ajudar a diminuir a tensão entre o Azerbaijão e a Arménia.

O último conflito militar na região, em 2020, durou 44 dias, com um cessar-fogo assinado entre Azerbaijão, Arménia e Rússia. A guerra resultou numa perda efetiva de território do estado apoiado pela Arménia, cimentada com o acordo de tréguas: o Azerbaijão recuperou os territórios em torno de Nagorno-Karabakh que a Arménia tinha ocupado, assim como um terço da região disputada.

A disputa pela região é antiga, e ressurgiu durante o processo de dissolução da União Soviética. Uma guerra separatista eclodiu após a Arménia e o Azerbaijão obterem a independência, em 1991. O conflito só terminou em 1994, mas as tensões nunca desapareceram até agora.