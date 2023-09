Ataques russos fazem seis mortos e destroem armazém da Caritas em Lviv

Seis pessoas morreram na sequência de renovados ataques russos na Ucrânia que também atingiram, na madrugada desta terça-feira, os armazéns de ajuda humanitária da Cáritas em Lviv.

Segundo as autoridades, uma pessoa morreu em Lviv, outras três vítimas mortais foram registadas após um ataque a Kupiansk e duas pessoas, incluindo um agente da polícia, foram mortas num bombardeamento em Kherson, no sul do país.

De acordo com a coordenadora humanitária das Nações Unidas para a Ucrânia, Denise Brown, o armazém usado pela Cáritas-Spes ficou destruído. Em comunicado, a responsável adianta que “a instalação com 300 toneladas de ajuda humanitária foi totalmente queimada”.

A instalação da Cáritas-Spes, pertencente à Igreja Católica Romana na Ucrânia , foi um dos três armazéns destruídos no ataque a Lviv. Em comunicado, a organização adiantou que nenhum dos funcionários sofreu ferimentos no ataque desta madrugada.

Entre as toneladas de ajuda destruídas, estavam 33 paletes de embalagens de alimentos, 10 paletes de kits de higiene e alimentos enlatados e 10 paletes de geradores e roupas, informa a Cáritas-Spes.

O governador de Lviv, Maxim Kozitsky, diz que as forças russas lançaram os ataques com recurso a 18 drones na região, 15 dos quais foram abatidos.

Segundo a Força Aérea Ucraniana, a Rússia usou 30 drones e um míssil balístico IsKander nos ataques desta noite; 27 foram intercetados.

A Rússia tem atacado infraestruturas críticas para a Defesa, Energia e Agricultura na Ucrânia, causando vítimas mortais entre civis. Mosvoco, que invadiu a Ucrânia há quase 19 meses, no final de fevereiro de 2022, nega que se tratem de ataques deliberados para atingir a população.