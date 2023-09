Crise "já explodiu" em Itália devido aos migrantes, diz MNE italiano

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, visitou no domingo a ilha de Lampedusa junto à primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

Mais de 127.000 migrantes entraram em Itália desde o princípio do ano, quase o dobro em relação ao mesmo período de 2022, de acordo com dados do Ministério do Interior italiano.

Muitos desembarcaram em Lampedusa, o território italiano mais a sul.

A primeira-ministra alertou que o aumento na chegada de migrantes representa uma "pressão insustentável" para Itália.

Von der Leyen apresentou um plano de ação para Lampedusa em que se admite uma nova missão naval da União Europeia no Mediterrâneo, mas Tajani contrapôs que nem os 27 em conjuno são capazes de enfrentar a crise e pediu a intervenção da NATO e das Nações Unidas.