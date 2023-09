Cheias na Líbia terão afetado mais de 880 mil pessoas

Num comunicado, o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), que disse ter analisado a situação com as autoridades líbias do leste do país, refere que, antes das inundações e da tempestade, cerca de 300 mil pessoas necessitavam já de assistência humanitária, total que quase triplicou.

A dimensão exata da tragédia ainda é desconhecida, mas o relatório da OCHA aponta para o possível desaparecimento de 30% do que foi Derna, a cidade mais afetada pelas inundações, e de cerca de 2.200 edifícios danificados.

Além disso, as principais estradas continuam bloqueadas e a eletricidade e outros fornecimentos básicos continuam cortados.

A zona de Derna regista o maior número de deslocados, cerca de 40 mil, mas a Organização Internacional para as Migrações (OIM) constatou também que alguns dos desalojados se deslocaram para mais longe. Em Benghazi, mais a oeste, há já cerca de 2.500 deslocados.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) distribuiu cobertores, lonas de plástico e utensílios de cozinha a 6.200 famílias deslocadas em Derna e Benghazi.

Por outro lado, as autoridades da Grécia confirmaram a morte de cinco membros de uma equipa de salvamento grega num acidente rodoviário na Líbia, pouco depois de terem chegado no domingo para participar nas operações de busca e salvamento.

Três membros de uma família líbia que se encontravam no carro que colidiu com o veículo da equipa grega também morreram e dois outros ficaram gravemente feridos, segundo o ministro da Saúde líbio do governo do leste do país, Othman Abdeljalil.

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, descreveu o acidente como “trágico”, “que infelizmente matou cinco membros da delegação grega” e lamentou o facto de a tragédia ter ocorrido “quando estavam a cumprir o seu nobre dever de humanitarismo e solidariedade internacional”.

“O país inteiro está de luto”, escreveu hoje Mitsotakis na página pessoal da rede social Facebook, lembrando que o “horrível acidente” ocorreu quando a equipa grega se dirigia de Bengazi para Derna, 300 quilómetros a leste, disse o ministro líbio.