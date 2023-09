Chefe de relações externas da UE questiona acordo com a Tunísia para travar migração

O acordo com a Tunísia foi assinado em julho pela presidente Von der Leyen, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, com o objetivo de controlar a migração para a Europa por via marítima .

Esta posição, refere Borrell, foi transmitida numa reunião do Conselho dos Negócios Estrangeiros realizada a 20 de julho. Nesse encontro, "vários Estados-membros" revelaram “preocupações sobre alguns conteúdos" do memorando de entendimento.

O jornal The Guardian teve acesso a uma carta datada de 7 de setembro em que o alto representante europeu para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, exprime discordância com o pacto migratório firmado em julho com a Tunísia , sob os auspícios da Comissão Europeia.

As instituições europeias parecem não se entender no que diz respeito às políticas migratórias .

Segundo a publicação britânica, com o envio da carta, o diplomata espanhol poderá querer evitar que novos acordos sejam assinados com países do norte de África sem a prévia consulta dos Estados-membros.

Meloni acusa esquerda europeia de "cálculo político"

Depois de tornado público o conteúdo da missiva, a resposta da primeira-ministra italiana não se fez esperar. Esta segunda-feira, de acordo com declarações reproduzidas pela ANSA, a governante italiana acusa Borrell de “remar na direção oposta” por “razões ideológicas” e “cálculo político”.

As críticas da chefe do governo italiano estendem-se à esquerda europeia no seu todo - Joseph Borrell foi ministro dos negócios estrangeiros do governo socialista de Pedro Sanchez, em Espanha e, durante anos, um destacado dirigente do PSOE -.

Segundo Meloni, “a esquerda europeia quer tornar inevitável a imigração ilegal em massa”.