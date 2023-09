Biden saúda libertação de norte-americanos no Irão e anuncia novas sanções

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, congratulou-se hoje com a libertação de cinco norte-americanos do Irão e anunciou novas sanções contra iranianos por considerar que Teerão procede a detenções injustas.

"Cinco norte-americanos inocentes que estavam detidos no Irão vão finalmente regressar a casa", encontrando-se já em Doha, afirmou Biden, que agradeceu aos governos do Qatar, Omã, Suíça e Coreia do Sul envolvidos nas negociações.

Por outro lado, o Presidente dos Estados Unidos garantiu que vai "continuar a sancionar o Irão pelas ações provocatórias na região", após o anúncio da troca de prisioneiros entre Teerão e Washington, que o coloca numa posição política delicada.

Após a transferência de 6.000 milhões de dólares (5.620 milhões de euros) de fundos iranianos congelados na Coreia do Sul, o avião do Qatar que transportou os cinco norte-americanos aterrou na pista do aeroporto internacional de Doha por volta das 14:40 GMT (mesma hora em Lisboa).

Apesar do acordo, é quase certo que as tensões se mantenham elevadas entre os Estados Unidos e o Irão, que estão envolvidos em várias disputas, nomeadamente sobre o programa nuclear de Teerão. O Irão afirma que o programa é pacífico, mas atualmente enriquece urânio mais perto do que nunca de níveis de qualidade para armas.

A troca planeada desenrolou-se no meio de uma grande escalada militar norte-americana no Golfo Pérsico, com a possibilidade de as tropas dos Estados Unidos abordarem e apreenderem navios comerciais no Estreito de Ormuz, por onde passam 20% de todos os carregamentos de petróleo.

Depois de o avião ter abrandado até parar, três dos prisioneiros desceram a rampa e foram recebidos pelo embaixador dos Estados Unidos no Qatar, Timmy Davis. Os ex-prisioneiros abraçaram o embaixador e outras pessoas.

Três dos cinco norte-americanos foram identificados: Siamak Namazi, Emad Sharghi e Morad Tahbaz. As autoridades norte-americanas não revelaram, porém, os nomes dos restantes dois.

"Não estaria livre hoje se não fosse por todos vós, que não permitiram que o mundo me esquecesse. Obrigado por serem a minha voz quando não podia falar por mim próprio e por se certificarem de que eu era ouvido quando reunia forças para gritar por detrás dos muros impenetráveis da prisão de Evin", afirmou Namazi numa declaração emitida em seu nome após a aterragem.