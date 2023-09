Somália. Pelo menos 30 jihadistas mortos em operação militar

Pelo menos 30 membros do grupo jihadista somali Al Shabaab foram mortos no sábado numa operação do exército da Somália no centro do país, anunciou hoje o Ministério da Informação somali.

"Numa operação conjunta com os aliados locais, as forças somalis capturaram duas aldeias do grupo terrorista Al Shabab na região de Galgududud, no estado de Galmudug", disse o Ministério da Informação somali num comunicado hoje divulgado nos media locais.

"A operação resultou na morte de trinta militantes (do grupo jihadista), na destruição de quatro veículos e na apreensão de mais dois veículos e armas", esclarece ainda na rede social X (antigo Twitter). O número de mortos não pode ser confirmado de forma independente.

O Ministério da Defesa somali referiu também na rede social X que foram libertadas as cidades de Sirgo e Qodgo.

"Estamos gratos aos corajosos cidadãos que decidiram enfrentar o inimigo. Estamos unidos na nossa missão de erradicar o Al Shabaab", salientou o ministério.

A operação militar surge após o presidente do estado de Galmudug, Ahmed Abdi Karie, popularmente conhecido como Qoorqoor, ter sido morto num atentado suicida realizado pelo Al Shabaab na sexta-feira passada na região central de Mudug.

Na ocasião, vários membros do parlamento federal da Somália sobreviveram ao ataque jihadista, que matou pelo menos dois militares.