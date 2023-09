Rússia envia médicos e ajuda humanitária para a Líbia

A Rússia anunciou, este domingo, ter enviado 35 especialistas em emergência médica e ajuda humanitária para o leste da Líbia, região atingida por inundações sem precedentes há quase uma semana.

"O terceiro avião do ministério com médicos especialistas (...) aterrou na Líbia. Cerca de 35 funcionários do Ministério russo das Situações de Emergência prestarão assistência médica à população afetada pelas inundações", declarou o Ministério em comunicado.

A Rússia enviou também um hospital móvel com blocos operatórios e uma unidade de cuidados intensivos.

No local, estes 35 especialistas em emergência médica prestarão "assistência médica qualificada", afirmou o ministério russo, acrescentando que naquele local podem ser tratadas "até 100 pessoas por dia".

O ministério publicou um vídeo na rede social Telegram que mostra o descarregamento de caixas de ajuda humanitária.

A tempestade Daniel que atingiu Derna, uma cidade de 100.000 habitantes no leste da Líbia, na noite de domingo, provocou a rutura de duas barragens a montante, desencadeando uma inundação semelhante a um tsunami ao longo da linha de água, que atravessa a cidade, arrastando tudo pelo caminho.

Segundo a ONU, pelo menos 11.300 pessoas morreram e 10.100 continuam desaparecidas em Derna, mas as organizações humanitárias no terreno receiam que o número de mortos seja muito superior.