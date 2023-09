Rússia e Coreia do Norte avaliam “coordenação estratégica e tática”

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, discutiram no sábado o reforço da "coordenação estratégica e tática" dos exércitos dos dois países, informaram 'media' da Coreia do Norte.

Depois de Kim ter inspecionado bombardeiros estratégicos e mísseis hipersónicos Kinzhal e de ter visitado um quartel da Frota do Pacífico, perto da cidade de Vladivostok, no extremo oriente russo, Shoigu ofereceu um almoço ao líder norte-coreano, escreveu a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA.

Shoigu expressou, durante o evento, "vontade de aprofundar ainda mais a amizade e a cooperação entre os ministérios da Defesa dos dois países".

Já o homólogo norte-coreano, Kang Sun-nam, falou em "reforçar ainda mais a unidade e a cooperação com o exército russo e salvaguardar de forma responsável a paz e a estabilidade regional e mundial".

Ainda segundo a agência de notícias, após o banquete, Shoigu e Kim "trocaram pontos de vista construtivos sobre questões práticas relacionadas com o reforço da coordenação estratégica e tática, sobre a cooperação e o intercâmbio mútuo entre as forças armadas dos dois países e sobre os domínios da Defesa e da Segurança Nacional".

Kim e Shoigu encontraram-se em Pyongyang em julho, altura em que o ministro russo propôs à Coreia do Norte a realização de exercícios navais conjuntos com a Rússia e a China, de acordo com os serviços secretos sul-coreanos.