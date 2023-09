Criança de 5 anos morre em queda de jato militar italiano

Um vídeo, que está a circular nas redes sociais, mostra o piloto, que sobreviveu, a ser ejetado momentos antes do impacto, seguido por uma enorme bola de fogo e fumo preto.

No vídeo, filmado perto do principal aeroporto de Turim, pode ver-se nove aeronaves em duas formações compactas antes de um dos jatos se afastar e começar a perder altitude.

De acordo com os meios de comunicação italianos, uma investigação inicial sugere que a aeronave pode ter colidido com um bando de pássaros, possivelmente fazendo com que um animal entrasse no motor e levasse à falha do mesmo.

O jato fazia parte da equipa de demonstração do Frecce Tricolori, que iria participar num evento a marcar os 100 anos da Força Aérea Italiana, no domingo.

Este evento foi cancelado, de acordo com a Reuters.

O ministro da Defesa, Guido Crosetto, acrescentou: “O ministério expressa as suas condolências aos familiares." Acrescentando que as autoridades “disponibilizaram todas as instalações e habilidades para lidar com a emergência e apoiar qualquer pessoa envolvida”.

Na publicação na rede social X (antigo Twitter), Salvini confirma que o piloto “saltou de pára-quedas no último momento”.

“Uma tragédia assustadora”, acrescentou. “Uma oração e um abraço”, pode ler-se ainda.