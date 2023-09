Brasil. Avião cai na selva amazónica causando 14 mortos

Um avião de pequeno porte despenhou-se este sábado no meio da selva amazónica brasileira e as autoridades confirmaram a morte das 14 pessoas que estavam a bordo, entre as quais possivelmente alguns turistas norte-americanos.

O aparelho, um bimotor turboélice Embraer EMB-110 "Bandeirante", um avião com capacidade para 21 passageiros, partiu de Manaus, capital do estado do Amazonas, com destino a Barcelos, a cerca de 400 quilómetros de distância, mas caiu pouco antes de pousar, quando fortes chuvas caíam naquela região da selva, de acordo com fontes oficiais.

O presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Edson Mendes, confirmou que 14 pessoas viajavam no avião, duas das quais tripulantes, e que não houve sobreviventes do desastre.

As informações preliminares são de que alguns dos passageiros eram turistas norte-americanos, embora o autarca tenha frisado que isso ainda não foi confirmado.

Barcelos é uma pequena cidade no meio da floresta amazónica, que vive da agricultura e do turismo, e tem a pesca desportiva como uma das suas maiores atrações.

Segundo Edson Mendes, uma vez resgatados, os corpos serão trasladados para Manaus, o que se espera que seja possível este domingo, apesar dos temporais que atingiram a cidade.