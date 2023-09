Pai de Mahsa Amini detido um ano após a morte da jovem curda

A informação da IHR sobre a detenção foi corroborada pelo grupo de ativistas Hengaw Organization for Human Rights, que denuncia violações de direitos humanos no Curdistão iraniano.

O pai da jovem de 22 anos, Amjad Amini, "foi detido esta manhã pelas forças repressivas" iranianas, quando saía de casa, em Saqez, no Curdistão, "e regressou horas depois", segundo a Iran Human Rights (IHR), organização não-governamental opositora ao regime iraniano com sede em Oslo, na Noruega.

Nas últimas semanas, as autoridades iranianas intensificaram os avisos e as medidas repressivas numa tentativa de evitarem que o primeiro aniversário da morte de Amini se converta em novas manifestações.

Sob as palavras de ordem "mulher, vida, liberdade", milhares de manifestantes pediram o fim do regime, em protestos que se saldaram em 500 mortos, entre os quais sete executados (um dos quais em público), e milhares de detidos.

Numa informação publicada na sua página na internet, apesar das advertências das autoridades, a família Amini declarou, em comunicado: "Como qualquer família em luto, nós, a família Amini, vamos reunir-nos no túmulo da nossa amada filha, Jina (Mahsa) Amini, no aniversário da sua morte, e vamos realizar cerimónias tradicionais e religiosas."

Amini foi detida pela polícia iraniana no dia 13 de setembro de 2022, por alegado uso indevido do 'hijab', o véu islâmico, tendo surgido morta três dias depois, quando ainda estava sob custódia policial.

Apesar da visibilidade dos protestos e da atenção internacional, o movimento cívico ainda não conseguiu ameaçar os alicerces do regime teocrático liderado pelo ayatollah Ali Khamenei.

Os Estados Unidos, em coordenação com o Reino Unido, o Canadá e a Austrália, anunciaram na quinta-feira a imposição de sanções contra 25 cidadãos iranianos (membros das forças de segurança e dos guardas da revolução), três órgãos de informação (o canal Press TV e as agências Tasnim e Fars) e uma empresa "ligada à censura da internet" no país - todos relacionados com a repressão das manifestações cívicas.

Este sábado, o porta-voz da diplomacia iraniana, Nasser Kanani, reagiu à sanções classificando-as como "declarações intervencionistas" e "espetáculos ridículos e hipócritas".