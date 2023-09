Líbia recebe ajuda humanitária da OMS para 250 mil pessoas

Um carregamento com 29 toneladas de ajuda humanitária, com provisões para 250 mil pessoas, chegou este sábado à cidade líbia de Benghazi, cerca de 300 quilómetros a oeste de Derna, a cidade mais afetada pelas inundações desta semana na Líbia.

O carregamento, proveniente do centro logístico da Organização Mundial da Saúde (OMS) no Dubai, Emirados Árabes Unidos, inclui medicamentos essenciais, material cirúrgico de emergência, equipamento médico e sacos para cadáveres, informou a organização sediada em Genebra, através de um comunicado.

A OMS sublinhou que, até agora, foram recuperados e identificados os corpos de 3.958 vítimas.

As inundações causadas pelo ciclone Daniel, com efeitos agravados pelo rebentamento de duas barragens, causaram pelo menos mais de 11 mil mortos, dez mil desaparecidos e pelo menos trinta mil deslocados, adianta fonte da organização não governamental líbia Crescente Vermelho.

O representante da OMS na Líbia, Ahmed Zouiten, citado no comunicado, descreveu as inundações como um "desastre de proporções épicas" e transmitiu as suas condolências às famílias das vítimas.