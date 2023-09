Kim Jong-un "impressionado" com fábricas russas de produção de aeronaves

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, ficou "impressionado" com a visita, na sexta-feira, a duas fábricas de produção de aeronaves na região de Khabarovsk, no leste da Rússia, informou hoje a agência de notícias estatal KCNA.

Kim Jong-un manifestou "profundo respeito pela tecnologia de aviação russa" e assegurou, no livro de visitas, que testemunhou o "rápido desenvolvimento" e "gigantesco potencial" da indústria russa, ainda segundo a agência.

O líder norte-coreano visitou uma das "principais instalações de produção de aeronaves", disse o ministro da Indústria e Comércio da Rússia.

"Vemos o potencial de cooperação tanto no campo do fabrico de aeronaves como em outras indústrias", sublinhou Denis Manturov.

"Isto é especialmente importante para cumprir as tarefas que os nossos países enfrentam para alcançar a soberania tecnológica", acrescentou o dirigente russo.

No entanto, segundo a presidência russa, nenhum acordo foi assinado entre os dois países durante a visita do líder norte-coreano ao país.

"Não foi assinado nenhum acordo, e isso não estava previsto", disse na sexta-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, aos jornalistas em Moscovo, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Os Estados Unidos disseram suspeitar que a Rússia quer comprar armas a Pyongyang para usar na guerra contra a Ucrânia, enquanto a Coreia do Norte quer adquirir tecnologias para os programas nuclear e de mísseis.

Washington advertiu Pyongyang de que sofrerá consequências se contribuir para o esforço de guerra da Rússia na Ucrânia.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, reuniu-se com Kim Jong-un na quarta-feira no cosmódromo de Vostochny, no extremo oriente russo.