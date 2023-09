Guardiola pede à Suécia para votar "sim" ao uso do catalão

O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, dirigiu-se hoje em inglês ao primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, para que, na próxima terça-feira, a Suécia vote "sim" ao uso do catalão na União Europeia (UE).

Num vídeo publicado pela "Plataforma pela Língua" e legendado em sueco, inglês e catalão, Guardiola explica ao presidente escandinavo que o catalão é "uma língua antiga", falada por cerca de dez milhões de europeus, número semelhante aos falantes do sueco, e garante que faz parte do "património cultural" de todos os europeus.

Guardiola pede a Kristersson que aceite o catalão -- "a minha língua", diz -- e que a Suécia não vete o seu reconhecimento na UE.

Este apelo surge dias depois de a Suécia, juntamente com a Finlândia, levantaram reservas sobre o reconhecimento do estatuto oficial de catalão, basco e galego que o Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, solicitou ao Conselho da UE.