Bétis cria teste de gravidez para o 116.º aniversário do clube

No chamado Test Bético, um resultado positivo é refletido por duas riscas verdes sobre um fundo branco, as cores do clube espanhol.

O Real Betis Balompié celebrou esta semana 116 anos de história. O clube decidiu festejar com uma campanha que utiliza um dos lemas do clube: o "beticismo" passa de pai para filho.

No site criado para o efeito, pode ler-se: "Hoje celebramos o nascimento do nosso clube. E que melhor maneira de o fazer do que receber os futuros jogadores do Betis com as cores que nos representam."

O clube pede que as pessoas carreguem uma foto do seu teste de gravidez positivo, preencham um formulário e participem no sorteio, com o qual ficam habilitadas a ganhar um Teste Bético.