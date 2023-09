Apple atualiza iPhone 12 em França para cumprir padrões de radiação

A Apple vai atualizar o iPhone 12 em França, de forma a cumprir as normas europeias sobre os níveis de emissão de radiação eletromagnética e conseguir retomar a sua comercialização em França, noticia esta sexta-feira a AFP.

“Após debate e conforme solicitado (na terça-feira) pela ANFR [Agência Nacional de Frequências], a fabricante Apple garantiu-me que implementaria nos próximos dias uma atualização no iPhone 12”, avançou o ministro francês da Transição Digital e das Telecomunicações, Jean-Noël Barrot, em declarações à agência France-Presse (AFP).

A ANFR ordenou à Apple “que implemente todos os meios disponíveis para reparar rapidamente esta avaria” ou a empresa teria de recolher os telemóveis já vendidos em França.

O instituto alemão de supervisão de radiação defendeu, na quarta-feira, que a decisão das autoridades francesas de proibir a comercialização do iPhone 12 da Apple no país pode ter implicações em toda a União Europeia.

Num comunicado enviado à Reuters, o Gabinete de Proteção de Radiação (Bfs) da Alemanha diz que vai discutir possíveis passos semelhantes no país, adiantando que está em contacto com as autoridades francesas.

Em comunicado, a ANFR afirmou que a proibição da venda destes dispositivos, lançados em 2020, deve-se a uma emissão demasiado elevada de ondas eletromagnéticas, que representam uma forma de radiação não-ionizante.