Ucrânia ordena retirada de civis na região de Kherson

As autoridades ucranianas ordenaram esta quinta-feira a retirada obrigatória de civis na região de Kherson, no sul do país, parcialmente controlada pelas forças russas e regularmente alvo de bombardeamentos.

"O Conselho Regional de Defesa de Kherson decidiu retirar compulsoriamente famílias com crianças de localidades sujeitas a constante fogo inimigo", disse o governador regional, Oleksandr Prokudin, no Telegram.

Na região, as tropas russas controlam áreas ao sul do rio Dnieper, após a sua retirada no ano passado da cidade de Kherson, a capital regional, mas fustigada por bombardeamentos desde então.

As autoridades ucranianas já tinham recomendado em agosto a evacuação de cerca de dez localidades da região de Kharkiv, no nordeste, face a uma ofensiva das forças russas, mas sem caráter obrigatório.

Prokoudine também indicou que as autoridades regionais estavam a preparar-se para "situações de emergência" no próximo outono e inverno relativamente ao fornecimento de eletricidade.

A Rússia realizou campanhas de bombardeamentos massivos contra as infraestruturas ucranianas no inverno de 2022, causando cortes de energia regulares.