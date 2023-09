Navio encalhado na Gronelândia com mais de 200 pessoas a bordo

Um navio de cruzeiro norueguês com 206 passageiros e tripulantes encalhou no noroeste da Groenlândia e as mais recentes atualizações informam que pelo menos três passageiros testaram positivo à Covid-19.

O Ocean Explorer, operado pela Austrália, encalhou enquanto visitava Parque Nacional do Nordeste da Groenlândia, na segunda-feira, a cerca de 1.400 km a nordeste da capital da ilha, Nuuk.

De acordo com a BBC, o comandante Brian Jensen, do Comando Conjunto do Ártico da Dinamarca, disse na terça-feira que ninguém a bordo estava em perigo e que nenhum dano foi relatado, no entanto, foi confirmado a existência de três casos de covid-19 a bordo. A Aurora Expeditions já informou que as três pessoas estão atualmente isoladas e “bem”.

Inicialmente, tinha sido comunicado que o navio encalhado poderia libertar-se sozinho quando a maré estivesse alta, mas depois da tentativa de um barco de pesca de o libertar ter fracassado, o navio permanece preso na lama e lodo, no mesmo local.

O comandante Brian Jensen informou que um navio da marinha estava a caminho para ajudar a libertar o barco e que deverá chegar já na sexta-feira.

Apesar de a ajuda próxima, “as unidades estão longe e o tempo pode ser muito desfavorável”, disse no entanto, o comandante.

“Nesta situação específica, não vemos qualquer perigo imediato para a vida humana ou para o ambiente, o que é tranquilizador”, acrescentou.

O Ocean Explorer foi construído em 2021 e tem 104,4 metros de comprimento e 18 metros de largura.