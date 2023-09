México. Congresso debate dois alegados corpos de extraterrestres

Dois alegados corpos de extraterrestres, que terão sido recuperados no Perú, em 2017, foram expostos esta quinta-feira no Congresso do México, pelo jornalista Jaime Maussan.

O entusiasta de OVNIs alega que as duas figuras exibidas tratam-se de corpos de seres fora do planeta Terra e que tinham, pelo menos, mil anos de idade, citando uma datação de carbono realizada pela A Universidade Nacional Autónoma do México (UNAM.

Os artefactos são bastante pequenos, com corpos e caras com características humanóides. Os braços são finos e as mãos têm apenas três dedos.