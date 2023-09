​Há vida extraterrestre? NASA revela dados sobre “Fenómenos Anómalos Não Identificados”

A apresentação do relatório acontece um dia depois de, no México, terem sido exibidos publicamente os restos mortais de supostos seres “não humanos”.

A NASA define OVNIs como “observações de eventos no céu que não podem ser identificados como aeronaves ou fenómenos naturais conhecidos do ponto de vista científico”. A agência adianta que “atualmente, há um número limitado de observações de alta qualidade de OVNIs, o que torna impossível tirar conclusões científicas firmes sobre sua natureza”.

De acordo com a agência espacial, o propósito do estudo é reunir informações “sobre os possíveis dados que podem ser recolhidos no futuro para esclarecer a natureza e a origem dos OVNIs (Objetos Voadores Não Identificados).

A conferência de imprensa acontecerá na sede da agência, em Washington, nos Estados Unidos, mas pode assistir em direto a partir do link no Youtube , a partir das 15h00 (hora de Portugal).

Os dois pequenos “fósseis”, com corpos e caras com características humanóides, tinham os braços finos e as mãos com apenas três dedos.

Segundo o investigador e jornalista mexicano, esta é a prova que "não estamos sozinhos". Pesquisadores provaram que os restos mortais das duas múmias não pertenciam a seres humanos.

No entanto, o responsável pela exibição dos corpos mumificados já tinha, anos antes, apresentado outras provas consideradas pouco credíveis.