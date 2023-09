Quatro mortos em naufrágio de migrantes na Tunísia

Quatro pessoas, incluindo três crianças, morreram esta quarta-feira após o naufrágio de um navio migrante na cidade tunisina de Sfax, no Mar Mediterrâneo.

Segundo a Reuters, 21 pessoas foram resgatadas e todos os migrantes tinham nacionalidade tunisina.

O incidente ocorre numa altura em que o acordo entre União Europeia e a Tunísia, assinado em julho, está a levar ao aumento do número de migrantes que entram na Europa a partir do país do Norte de África.

O mesmo prevê 105 milhões de euros de ajuda da UE para travar a migração irregular através da repressão das operações de contrabando e do reforço da gestão das fronteiras. Inclui, ainda, cerca de 600 milhões de euros de apoio orçamental e investimentos estratégicos na economia tunisina.

