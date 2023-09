Morte de John F. Kennedy em livro. Ex-agente secreto revela novos detalhes

Quase 60 anos após um dos assassinatos mais emblemáticos da história norte-americana, o homicídio do Presidente John F. Kennedy, são conhecidos novos pormenores sobre a tragédia, revelados por um ex-agente das forças secretas que escreveu um livro.

Paul Landis, atualmente com de 88 anos, que testemunhou de perto a morte do Presidente. Num livro de memórias prestes a ser publicado, revela que retirou uma bala do carro depois de Kennedy ter sido atingido e que a deixou na maca do antigo Presidente no hospital.

Este é apenas um pormenor, num caso que tem vindo a ser investigado há 60 anos, mas para os peritos que dedicaram as últimas décadas a analisar todas as provas, o relato de Landis é um desenvolvimento importante e surpreendente.

Nas décadas que se seguiram ao assassinato, muito se especulou sobre o número de atiradores envolvidos, o principal responsável e o número de balas que efetivamente atingiram o Presidente.

A ideia de que o que realmente aconteceu no caso difere da versão que é oficialmente divulgada constitui uma das principais teorias da conspiração da América moderna. Segundo alguns historiadores, o assassinato motivou a quebra de confiança crescente da nação no seu governo.

Dependendo das crenças de cada um, a história de Landis pode mudar tudo. O seu livro "The Final Witness" vem acalentar os ânimos e fazer crescer a obsessão nacional com o assassinato.

"Esta é realmente a notícia mais significativa sobre o assassinato desde 1963", disse James Robenalt, um historiador e especialista em Kennedy que trabalhou com Landis para o preparar para as suas revelações públicas.

Novos detalhes sobre um caso antigo

Os principais contornos do assassinato de Kennedy são, nesta altura, bem conhecidos e estabelecidos.

Em 22 de novembro de 1963, um descapotável que transportava o Presidente Kennedy, a Primeira-Dama Jackie Kennedy, o Governador do Texas John Connally Jr e a sua mulher, atravessava a Dealey Plaza, em Dallas, quando foram disparados vários tiros.

O Presidente Kennedy foi atingido na cabeça e no pescoço e o Governador Connally foi atingido nas costas. As autoridades levaram ambos para o Parkland Memorial Hospital, onde Kennedy foi declarado morto. O governador sobreviveu.

O relatório da Comissão Warren, resultado de um inquérito governamental sobre o assassinato, identificou Lee Harvey Oswald como o único atirador. As provas de balística ajudaram a sustentar esta conclusão. Oswald foi baleado e morto pouco depois do homicídio, já sob custódia policial.

O relatório concluiu também que uma única bala atravessou Kennedy e atingiu Connally, atingindo ambos em vários sítios, o que sustenta a ideia de que tenha sido um único atirador a protagonizar o ataque. Esta conclusão ficou conhecida como a "teoria da bala única" ou "teoria da bala mágica".

A comissão baseou-se em parte no facto de uma bala ter sido encontrada mais tarde na maca do hospital do Sr. Connally. Na altura, ninguém sabia de onde tinha vindo, mas a comissão acabou por concluir que a bala se tinha deslocado enquanto os médicos corriam para tratar Connally.

Os mais céticos em relação ao relatório oficial desacreditam da “teoria da bala única”, e acham impossível que possa ter causado tantos ferimentos a dois homens diferentes.

O novo testemunho de Landis vem agitar a teoria, não só por fornecer um novo testemunho de quem presenciou o acontecimento, mas também porque, em alguns pontos de vista, complica a “teoria da bala única”.

O que recorda Paul Landis?

No dia do assassinato, Paul Landis, à data com 28 anos, estava ao serviço de Jackie Kennedy.

Quando o ataque começou, estava a poucos metros do Presidente Kennedy e testemunhou o golpe que o atingiu na cabeça. Depois instalou-se a confusão, e Landis não revelou os seus atos seguintes senão a alguns confidentes, durante largas décadas.

Numa entrevista ao New York Times, Landis revelou que, depois de a comitiva ter chegado ao hospital, viu uma bala alojada no carro de Kennedy, atrás do lugar onde o Presidente estava sentado.

Apanhou-a e guardou-a no bolso. Pouco depois, segundo recorda, estava numa sala de urgências com o Presidente Kennedy, onde disse ter colocado a bala na maca do Presidente para que a prova viajasse com o corpo.

"Não estava lá ninguém para proteger a cena do crime, e isso foi um grande, grande incómodo para mim", disse Landis ao Times.

"Tudo isto aconteceu muito rapidamente. Eu tinha medo - era uma prova muito importante – e não queria que desaparecesse ou se perdesse", prosseguiu.

Landis nunca apresentou esta prova e nunca foi entrevistado pela Comissão Warren. O seu testemunho nunca constou em nenhum relatório oficial.

"Ele estava totalmente privado de sono e ainda era obrigado a trabalhar, e estava a sofrer de stress pós-traumático grave", disse Robenalt à BBC.

"Ele esqueceu-se da bala", disse Robenalt, que dedicou muito tempo a entrevistar Landis sobre as suas recordações e escreveu recentemente um artigo na Vanity Fair sobre as suas descobertas.

"Ele estava totalmente absorvido pelo que estava a acontecer".

Durante anos, Landis evitou ler sobre o assassinato ou sobre as teorias da conspiração em torno do acontecimento - até que decidiu contar a sua história ao mundo.