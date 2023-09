México. Congresso debate dois alegados corpos de extraterrestres

Dois alegados corpos de extraterrestres, que terão sido recuperados no Perú, em 2017, foram expostos esta quinta-feira no Congresso do México, pelo jornalista Jaime Maussan.

O ensusiaste de OVNIs alega que as duas figuras exibidas tratam-se de corpos de seres fora do planeta Terra e que tinham, pelo menos, mil anos de idade.

Os artefactos eram bastante pequenos, com corpos humanóides e caras com características faciais. Os braços eram finos e as mãos tinham apenas três dedos.

Segundo especialistas, figuras semelhantes que foram encontradas costumam ser identificadas como crianças mumificadas.

O diretor do Instituto de Ciência e Saúde do México confirmou que, após raios-X e análise de ADN, os supostos corpos "não estão relacionados com seres humanos".

Trata-se da primeira vez que um orgão de soberania latino-americano discute tema relacionado com OVNIs e vida extraterrestre.