Lei do "hijab" em estudo no Irão mostra que autoridades “têm medo e que o regime está a cair”

Aida Sigharian nasceu em Teerão há 40 anos. Nessa altura, o governo do aiatola Khomeini, saído da revolução islâmica de 1979, era ainda relativamente jovem.

A ativista residente no Porto, que recentemente cofundou a Mithra, uma associação de iranianos a viver em Portugal, recorda em entrevista à Renascença como a capital do seu país era um local "muito bonito", rodeado de montanhas resplandecentes, bem diferente do aglomerado de edifícios cinzentos em que se transformou atualmente.

Mesmo vivendo em Portugal há 15 anos e estando fora do seu país natal há 23, Aida observa à distância a evolução do seu querido Irão, país aonde também faz visitas frequentes.



Não são só as pessoas que estão a sofrer com a teocracia xiita, sublinha. “São as mulheres, os homens e também é a natureza”, diz em entrevista à Renascença.

Entre outros problemas, Teerão é hoje uma capital atingida pela poluição, que ainda recentemente teve de fechar as suas escolas devido à deterioração da qualidade do ar.

Contudo, o efeito mais perverso do regime dirigido por Ali Khamenei é a violência exercida sobre a população e em particular sobre as mulheres, em nome do fundamentalismo islâmico.

Nas últimas semanas, o governo iraniano tem vindo a preparar um pacote de medidas legislativas que pretendem aumentar a repressão sobre as mulheres que recusem usar o "hijab".

Para as mulheres que sejam encontradas, em locais públicos, sem o tradicional véu que lhes cobre o cabelo e funciona como símbolo de castidade e submissão, as novas regras preveem penas até 10 anos de prisão, um número de chibatadas que pode chegar às 60 e a aplicação de multas.

Um grupo de especialistas da ONU já veio expressar, em finais de agosto, “grande preocupação” relativamente a este novo pacote legislativo, que classificou de “apartheid de género, uma vez que as autoridades parecem estar a governar através de discriminação sistémica com a intenção de reprimir mulheres e raparigas até à submissão total”, pode ler-se no site de notícias das Nações Unidas.