Irão estuda lei que prevê até 10 anos de prisão para mulheres que não usem 'hijab'

As autoridades iranianas preparam-se para aprovar uma nova legislação que endurece a repressão sobre as mulheres que se recusarem a usar o ‘hijab’, uma peça de vestuário para uso exclusivamente feminino que cobre o cabelo e é símbolo de castidade e submissão.

O pacote legislativo, que se intitula “Lei parlamentar para apoiar a família através da promoção da cultura da castidade e do hijab”, está em fase de apreciação pelo Conselho de Guardiões do Irão e pode ser aprovado a qualquer momento, noticia o The Guardian esta quarta-feira.

O uso do 'hijab' ou véu islâmico já é obrigatório naquele país do Médio Oriente, mas com esta nova legislação endurecem-se as penalizações previstas.

Assim, para as mulheres que se apresentaram em público sem o véu está prevista uma pena de prisão de até 10 anos, um número de chibatadas que pode ir até 60 e multas pesadas. As empresas também são visadas, pois se admitirem mulheres sem o 'hijab' podem ser encerradas compulsivamente.

Objetivo é a "submissão total"

Um grupo de especialistas nomeado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU já veio expressar, em finais de agosto, “grande preocupação” relativamente a este novo pacote legislativo, que classificou de “apartheid de género, uma vez que as autoridades parecem estar a governar através de discriminação sistémica com a intenção de reprimir mulheres e raparigas até à submissão total”, afirmaram os especialistas no site de notícias das Nações Unidas.

Entre os direitos que o Irão está a violar com estas leis restritivas está “o direito de participar na vida cultural, a liberdade de opinião e expressão, o direito ao protesto pacífico e o direito de acesso a serviços sociais, educacionais e de saúde", referem.