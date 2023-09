Guterres manifesta solidariedade após ciclone que matou milhares de pessoas na Líbia

O secretário-geral da ONU, António Guterres, manifestou solidariedade ao povo e às autoridades da Líbia, após a passagem do ciclone Daniel, que causou mais de 5.200 mortos e 10 mil desaparecidos.

"[Guterres] está profundamente entristecido com os graves efeitos da tempestade Daniel e pelas inundações posteriores que atingiram a parte oriental da Líbia", disse, em comunicado, o porta-voz do secretário-geral, Stéphane Dujarric.

Dujarric indicou que a ONU está a trabalhar com parceiros locais, nacionais e internacionais "para levar a ajuda humanitária urgentemente necessária às pessoas nas áreas afetadas".

O representante especial do secretário-geral da ONU na Líbia, Abdoulaye Bathily, elogiou a solidariedade das instituições locais, sustentando que este é um momento de união.

Bathily elogiou "os esforços heroicos que as equipas de resgate fizeram e estão a fazer" e garantiu que "não ficou nada surpreendido ao ver como as instituições locais e nacionais da Líbia, as comunidades locais e as pessoas de todo o país se apresentaram para ajudar os seus irmãos nas áreas mais afetadas".

Dos Estados Unidos, o Presidente Joe Biden anunciou que "nesta situação complicada", Washington está a "enviar fundos de emergência para organizações de ajuda e a coordenar com as autoridades líbias e a ONU para fornecer apoio adicional".