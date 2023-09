"É tempo para uma nova geração". Republicano Mitt Romney anuncia reforma

O republicano Mitt Romney anunciou esta quarta-feira que não se vai recandidatar a mais um mandato como senador do Utah no Congresso dos Estados Unidos da América (EUA). Outrora candidato à Casa Branca pelo Partido Republicano, Romney foi o único membro do partido a votar para condenar Trump por duas vezes.

Com 76 anos, Mitt Romney afirmou que a decisão de não se recandidatar foi muito influenciada pela crença que um segundo mandato como senador do Utah - durante o qual Romney ultrapassaria os 80 anos de idade -, seria provavelmente menos produtivo e menos satisfatório que o mandato atual.

Numa entrevista ao Washington Post, o senador, que vai cumprir o mandato até ao fim, em janeiro de 2025, atribuiu essa crença à confusão que vê entre os colegas republicanos na Câmara dos Representantes, assim como à falta de confiança que tem na liderança de Joe Biden e de Donald Trump.

"Provavelmente vamos ter ou Trump ou Biden como o nosso próximo Presidente", apontou Mitt Romney. "Biden é incapaz de liderar em assuntos importantes e Trump não tem vontade de liderar em assuntos importantes", acrescentou.

Joe Biden, o atual Presidente dos EUA, é o presumível candidato democrata às eleições presidenciais de 2024. Donald Trump, derrotado por Biden em 2020 e atualmente alvo de acusações criminais em quatro processos diferentes, lidera a esmagadora maioria das sondagens das primárias republicanas.

Das Olimpíadas de Inverno a maior crítico de Trump

Eleito para o Senado dos Estados Unidos em 2018 (com 63% dos votos), Romney é um dos maiores críticos de Trump desde que o atual ex-presidente se tornou candidato. Entre a vitória do candidato do Partido Republicano, em novembro de 2016, e a tomada de posse, em janeiro de 2017, Romney chegou a expressar publicamente esperança na liderança de Trump, enquanto era um provável secretário de Estado, mas as críticas voltaram pouco depois.

Romney foi o único senador republicano a votar, em fevereiro de 2020, para condenar Donald Trump no primeiro processo de impugnação, acerca dos esforços do então Presidente para dar ajuda à Ucrânia em troca de provas contra o Biden. No segundo processo de impugnação, sobre a tentativa de Trump subverter os resultados da eleição de novembro de 2020, Romney foi um de sete senadores republicanos a votar para condenar Trump.

Antes de ser senador pelo Utah, Mitt Romney foi o candidato republicano à presidência em 2012, acabando derrotado por Barack Obama. Romney já se tinha candidato à nomeação republicana para as eleições de 2008, mas foi ultrapassado pelo estabelecido John McCain.

Romney também não conseguiu ser eleito em 1994, a primeira vez que concorreu a um lugar no Senado, pelo estado do Massachusetts. Mas foi nesse estado que, depois de liderar a organização dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 - realizados em Salt Lake City, no Utah - ocupou o primeiro cargo político, como governador, entre 2003 e 2007.