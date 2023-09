Cruz Vermelha Portuguesa lança angariação de fundos para Marrocos

A Cruz Vermelha Portuguesa lançou na terça-feira uma campanha de recolha de donativos para prestar apoio à população de Marrocos, na sequência do violento sismo que abalou Marraquexe e outras grandes cidades do país norte-africano.

Apesar de não ter para já equipas no terreno, a Cruz Vermelha Portuguesa vai contribuir e ajudar as equipas internacionais da Cruz Vermelha que estão em Marrocos.

“A Cruz Vermelha pertence ao movimento de resposta internacional, temos elementos treinados para atuar a qualquer momento, esta angariação está integrada na atuação da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha, à qual pertencemos”, explica, à Renascença, o coordenador nacional de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa, Gonçalo Orfão.

A primeira estimativa da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha é a de que será necessário angariar 100 milhões de francos suíços, o equivalente a 105 milhões de euros.

“São números sempre em atualização, a federação disponibilizou logo no início um milhão de euros do fundo de emergência, mas a resposta no terreno vai prolongar-se durante meses, isto é uma maratona”, acrescenta Gonçalo Orfão.

No terreno, a Cruz Vermelha internacional está a dar apoio desde o transporte de doentes à alimentação. De acordo com Gonçalo Orfão o objetivo é focar a ajuda também na área do abrigo para dar proteção e garantir acesso a água potável, saneamento e ajuda alimentar.

Os donativos podem ser feitos através de MBWAY ou transferência bancária.