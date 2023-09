Cão-polícia apanha homem mais procurado dos EUA

Um avião da Drug Enforcement Administration detetou um sinal de calor vindo do solo por volta da 1h00 da manhã, mas a aeronave teve de se afastar devido ao mau tempo.

As equipas foram atraídas para perto de Cavalcante por um alarme de roubo numa casa.

No mês passado, Cavalcante foi condenado a prisão perpétua por ter matado a ex-namorada à frente dos dois filhos pequenos em abril de 2021.

Um cão da polícia atacou um recluso, armado e perigoso, que tentava passar por entre a densa vegetação de arbustos, duas semanas após a fuga de uma prisão no estado norte-americano da Pensilvânia, avançaram as autoridades.

Uma unidade da equipa de Proteção de Fronteiras do Texas, com pelo menos um cão, fazia parte da equipa envolvida nas buscas. O cão "subjugou" Cavalcante quando este tentava fugir, deixando-o com uma "pequena ferida de dentada".

"Ele continuou a resistir, mas foi levado à força sob custódia", revelou o tenente-coronel Bivens.

Cavalcante ficou com "um ferimento no couro cabeludo" e será "avaliado clinicamente" antes de ser levado para um estabelecimento prisional, disseram as autoridades.

O procurador-geral da Filadélfia informou em comunicado que Cavalcante será brevemente presente a tribunal para responder à acusação de fuga.

"Estes homens e mulheres trabalham de forma extraordinária em circunstâncias muito difíceis. Estão orgulhosos do seu trabalho", disse aos jornalistas o tenente-coronel Bivens, na sequência de uma fotografia tirada pelos agentes, fazendo-se acompanhar do prisioneiro.

O mesmo coronel disse "não estar nada incomodado" pela fotografia, onde se vê Cavalcante a ser escoltado até uma carrinha preta blindada da polícia.

Os três comissários do condado de Chester afirmaram, numa declaração conjunta, que a captura de Cavalcante "põe fim ao pesadelo das últimas duas semanas".

Os comissários afirmaram que os funcionários da prisão tinham efetuado "algumas mudanças imediatas para reforçar a segurança na prisão", incluindo a contratação de novos agentes de segurança.