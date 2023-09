Ataque ucraniano na Crimeia faz 24 feridos

Um ataque ucraniano com mísseis provocou, pelo menos, 24 feridos na Crimeia, segundo o governador local, Mikhail Razvozhayev.

"De acordo com informações preliminares, um total de 24 pessoas ficaram feridas em resultado do ataque. Quatro delas estão em estado moderadamente grave", escreve Mikhail Razvozhayev no seu canal do Telegram.

O mesmo responsável acrescenta que os serviços de emergência foram chamados às instalações a sul do estaleiro de Sebastopol, onde deflagrou um incêndio, na madrugada desta quarta-feira.

O porto de Sebastopol alberga a base naval Frota russa no Mar Negro.



"Estou no local do incêndio nas instalações a sul do estaleiro de Sebastopol. Todos os serviços de emergência estão a trabalhar na zona. Não existe qualquer ameaça para as instalações civis da cidade", sublinha Razvozhayev no seu canal Telegram.

Antes destas informações, as agências internacionais davam conta de relatos de várias explosões.

A agência estatal russa RIA Novosti informou que a ponte da Crimeia foi temporariamente encerrada, no entanto, não avançou pormenores sobre as causas.

Esta notícia surge horas antes do encontro previsto entre Vladimir Putin e líder norte-coreano, Kim Jong-un, na Rússia.



O Kremlin afirmou que a cooperação bilateral ou os laços comerciais estarão na agenda do encontro entre Kim e Putin, bem como “questões sensíveis” que não serão partilhadas publicamente, o que é interpretado como uma confirmação de que os dois líderes irão discutir intercâmbios militares.

Enquanto o líder do regime de Pyongyang se desloca à Rússia, o exército norte-coreano informou que disparou pelo menos um míssil balístico, em direção ao Mar do Japão, esta quarta-feira.

[Notícia atualizada às 04h47]