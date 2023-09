Ataque ucraniano a porto na Crimeia atinge navio e submarino russos

O ataque ucraniano com mísseis na madrugada desta quarta-feira contra um estaleiro militar russo no porto de Sebastopol, na Crimeia, causou danos num navio anfíbio e num submarino da frota russa, segundo fontes militares ucranianas citadas pela publicação RBK.

"Ocorreram danos na fábrica de reparação naval Sergo Ordzhonikidze, na cidade de Sebastopol", disseram representantes da secreta militar ucraniana (GUR), acrescentando que o ataque atingiu "um grande navio de desembarque e um submarino".

De acordo com dois canais russos de Telegram, Baza e Shot, o submarino Rostov e o navio militar Minsk são os que sofreram danos no ataque, cuja responsabilidade foi reivindicada pela Força Aérea Ucraniana através do seu comandante, Mikola Oleshchuk.

O Ministério da Defesa russo indicou hoje de manhã que a Ucrânia utilizou dez mísseis de cruzeiro para atacar o porto de Sebastopol, dos quais sete foram intercetados, bem como três 'drones' da marinha ucraniana.

Segundo o Ministério da Defesa russo, os navios danificados serão reparados e continuarão ao serviço.

As autoridades russas na península da Crimeia, anexada em 2014, contabilizaram 24 feridos no ataque.

"De acordo com informações preliminares, o incêndio foi causado por um ataque com mísseis", escreveu o governador russo em Sebastopol, Mikhail Razvozhayev, no Telegram.