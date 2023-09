"Apoiaremos sempre as decisões do Presidente Putin", diz Kim Jong-un em visita à Rússia

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, elogiou, esta quarta-feira, a "luta sagrada" da Rússia "para proteger a sua soberania e segurança contra as forças hegemónicas do Ocidente”, referindo que “as relações com a Federação Russa são a primeira prioridade” do país.

As declarações foram proferidas durante a visita do líder coreano na Rússia, no primeiro encontro desde 2019.

Diante do presidente russo, Kim Jong-un demonstrou apoio nas “decisões do Presidente Putin e dos dirigentes russos”, sublinhando a importância da relações com a Rússia “na luta contra o imperialismo”.

Ainda antes das palavras do líder da Coreia do Norte, Vladimir Putin falou perante os presentes no cosmódromo de Vostochny, no Extremo Oriente da Rússia.

“É com grande prazer que o vejo e recebo de novo na Rússia”, iniciou o discurso. “Permitam-me que vos recorde que o nosso foi o primeiro país a reconhecer este Estado soberano independente, a República Popular Democrática da Coreia”.

O presidente russo lembrou ainda as questões “de cooperação económica e questões de natureza humanitária”, que têm de ser debatidas entre os dois países.

“Estou certo de que o nosso encontro será o próximo passo para elevar as relações a um novo nível”, disse, por fim, Kim Jong-un.

Durante o encontro, Putin indicou também que a Rússia vai ajudar a Coreia do Norte a lançar satélites. Kim Jong-un "demonstra grande interesse na tecnologia de foguetes. Eles também estão a tentar desenvolver o espaço", referiu Putin.