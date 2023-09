Turquia. Resgatado espeleólogo norte-americano após nove dias retido numa gruta

A Federação Turca de Espeleologia anunciou que o espeleólogo norte-americano que ficou retido no início do mês no fundo de uma gruta, na Turquia, foi resgatado na noite de segunda-feira.

"Mark Dickey foi retirado. A operação de resgate foi concluída com sucesso", sublinhou a federação. Os país de Mark, Debbie e Andy Dickey, destacaram, num comunicado, o "alívio indescritível" pelo resgate do seu filho "em condições estáveis".

Mark Dickey, de 40 anos, sofreu uma hemorragia abdominal enquanto explorava o sistema de cavernas Morca, perto de Mersin (sul), com uma equipa internacional.

Cerca de 190 especialistas da Bulgária, Croácia, Hungria, Itália, Polónia e Turquia participaram no resgate, incluindo médicos, paramédicos e espeleólogos experientes.

Segundo Cenk Yildiz, líder da Agência Turca de Ajuda de Emergência daquela região, que visitou o local, o norte-americano recebeu bolsas de plasma e soro para estabilizar o seu estado. As operações de elevação em maca pelas galerias, por vezes içada verticalmente, começaram na tarde de sábado, por etapas.

Mark Dickey, que estava a 1120 metros de profundidade quando adoeceu, conseguiu ser colocado em observação num acampamento localizado a 1040 metros de profundidade, após um pedido de ajuda lançado no sábado, 2 de setembro, segundo a Associação Europeia de Resgate Espeleológico.

Na segunda-feira à noite, o espeleólogo norte-americano foi elevado até apenas 100 metros de profundidade, com a restante operação a permitir o resgate com sucesso.

Numa mensagem de vídeo enviada do interior da gruta e disponibilizada na semana passada pelo governo turco, Dickey agradecia à comunidade espeleológica e à Turquia pelos seus esforços.

Mark Dickey será agora transferido para uma unidade hospitalar.