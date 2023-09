Rússia diz que não existem avanços no acordo dos cereais do Mar Negro

O acordo dos cereais do Mar Negro continua suspenso e não existem avanços para que as negociações recomecem, avançou esta terça-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citado pela agência estatal russa TASS.

O acordo de exportação de cereais, que permitia o transporte de bens a partir dos portos ucranianos, foi inicialmente assinado em julho de 2022, com a Turquia e a ONU como intermediários, mas acabou suspenso a 17 de julho por Moscovo, que acusou o Ocidente de falhar com promessas de exportação de cereais e fertilizantes para a própria Rússia.

Desde então, a Turquia e as Nações Unidas têm falhado em repor o acordo. Na passada semana, o secretário-geral da ONU, António Guterres tinha anunciado o envio de uma carta ao chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, com propostas.

"Apresentamos um conjunto de propostas concretas numa carta que enviei ao ministro das Relações Exteriores da Rússia, (...) que permitem criar as condições para a renovação da iniciativa do Mar Negro. Acreditamos que essa iniciativa dá um contributo muito importante para tornar os mercados alimentares mais conforme os nossos objetivos de segurança alimentar", disse, indicando que foram tidos em consideração "os pedidos russos" para reatar o acordo.