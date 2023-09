Putin diz que intervenções militares soviéticas foram "um erro"

O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou esta terça-feira em Vladivostok, durante o oitavo Fórum Económico Oriental, que as intervenções militares soviéticas nos países do Pacto de Varsóvia foram “um erro”, que pôs em causa a relação atual da Rússia com esses países. “Não vamos repetir o mesmo erro duas vezes”, acrescentou.

Estas declarações foram produzidas numa altura em que as tropas russas continuam a lutar em solo ucraniano, depois da invasão de 24 de fevereiro de 2022, uma intervenção que as autoridades de Moscovo designam de “Operação Militar Especial”.

Vladimir Putin respondia a uma pergunta do moderador sobre qual deveria ser o posicionamento da Federação Russa relativamente a países que a olham como uma potência imperialista, como é a caso da Hungria e da Checoslováquia, invadidas, respetivamente, em 1956 e 1968 pela União Soviética, após a irrupção de protestos nas ruas exigindo uma aproximação às democracias ocidentais.

“No que respeita à política externa não podemos fazer algo que ponha em causa os interesses dos outros países”, referiu.

Estas palavras de Putin no Fórum ocorreram poucos minutos depois de uma breve referência à invasão da Ucrânia como uma consequência da ingerência ocidental nos assuntos daquele país.

Os países ocidentais “não têm amigos. Têm apenas interesses”, declarou o líder máximo do Kremlin.

Putin defendeu que os russos “nunca foram uma potência colonial. Em lado nenhum. A nossa cooperação sempre se baseou na igualdade ou na nossa vontade de ajudar”, afirmou, tentando demarcar-se das intervenções dos países da Europa ocidental, nomeadamente em África.