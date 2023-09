Nobel da Paz Maria Ressa absolvida em caso de evasão fiscal nas Filipinas

A jornalista filipina e prémio Nobel da Paz Maria Ressa foi absolvida esta terça-feira em Manila da última acusação de evasão fiscal pela qual estava a ser julgada.

Maria Ressa, de 59 anos, laureada com o Nobel da Paz em 2021, em conjunto com o jornalista russo Dmitri Muratov, sorriu quando o juiz leu a sentença, de acordo com um jornalista da agência de notícias France-Presse, presente na sala de audiências.

Ressa enfrentou várias acusações durante o mandato do ex-Presidente filipino Rodrigo Duterte (2016-2022), que levou a cabo uma violenta campanha de combate contra às drogas bastante criticada pela jornalista.

Maria Ressa e o Rappler, portal de notícias 'online' que fundou, foram alvo de cinco acusações de evasão fiscal por parte do Governo de Duterte.

Em janeiro, um tribunal absolveu a repórter das primeiras quatro acusações, sendo que agora foi ilibada da quinta por um outro tribunal.

Apesar das vitórias legais, o futuro de Ressa e do Rappler permanece incerto, uma vez que ainda enfrentam dois outros processos.