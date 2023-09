Mais de 70 crocodilos escapam durante as cheias na China

Cerca de 75 crocodilos escaparam de uma quinta de criação no sul da China durante as cheias causadas pela tempestade Haikui, dizem as autoridades chinesas.

O meio de comunicação estatal chinês reportou que oito répteis já foram recapturados, enquanto outros acabaram por ser abatidos ou eletrocutados pelas autoridades “por razões de segurança”. Mesmo assim dezenas de crocodilos continuam à solta.

Apesar de não terem sido reportadas vítima, as populações mais próximas foram avisadas a ficar em casa enquanto as autoridades continuam a procurar os animais.

“A situação está controlada, mas o número de crocodilos que escaparam é um pouco alto”, explica um membro da equipa do departamento de emergência de Maoming ao jornal estatal.

A tempestade Haikui percorre o sudoeste asiático há mais de uma semana, afetando a China, Hong Kong, Japão e Taiwan.

Sete pessoas morreram e outras três estão desaparecidas no sul da China devido à tempestade.

A China sofreu durante o verão algumas das chuvas mais fortes e inundações mais mortais dos últimos anos.