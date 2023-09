Kim Jong-Un chegou à Rússia para uma visita ameaçada por novas sanções

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un chegou a território russo, esta terça-feira, de acordo com a imprensa japonesa e sul-coreana.

Antes desta informação, a imprensa estatal da Coreia do Norte adiantava que Kim Jong-Un viajava de comboio e que seguia acompanhado do Ministro dos Negócios Estrangeiros norte-coreano e de vários oficiais militares de alta patente.

Kim Jong-Un deverá encontrar-se nas nas próximas horas com o homólogo russo, no dia em que Vladimir Putin participa no denominado Fórum Económico do Oriente, em Vladivostoque, cidade do extremo oriente da Rússia, onde é esperada também a presença do lider norte-coreano

A imprensa internacional noticia que os dois chefes de Estado vão discutir a cooperação técnico-militar, tendo em vista a guerra na Ucrânia.

Os Estados Unidos da América (EUA) prometem ficar atentos a este encontro entre o Presidente russo e o líder da Coreia do Norte e ameaçam impor sanções contra quem financiar o esforço de guerra da Rússia.

Já em reação, o Kremlin diz que "a Rússia não está interessada nos avisos dos Estados Unidos" e que "mantém o foco nos interesses que unem dois países vizinhos".

Também o Ministério da Defesa da Coreia do Sul, em comunicado, veio garantir que está “a acompanhar de perto as negociações” sobre um possível acordo de transferência de armamento e de tecnologia.