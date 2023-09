Cheias na Líbia. Número de mortos ultrapassa os 5 mil, há 4 mil desaparecidos

De acordo com as últimas informações, cerca de um quarto da cidade está totalmente destruída e permanece totalmente isolada, sem eletricidade nem comunicações. Nos últimos números avançados pelo governo líbio, citados pela Al-Jazeera, davam conta de 5.200 vítimas mortais e mais de 4.000 desaparecidos.

A cidade de Derna, que está sob o controlo do Governo rebelde, é uma das mais afetadas pelas inundações, o que está a dificultar a chegada de ajuda ao país. Ali, já foram recuperados e enterrados 700 corpos, segundo avança a Associated Press esta terça-feira.

O balanço de mortos nas violentas cheias que atingiram o leste da Líbia nos últimos dias voltou a subir, com o ministério do Interior a indicar que o número de vítimas ultrapassa as 5.200, a que se somam cerca de 4 mil pessoas desaparecidas, o que indicia que o número de mortes continue a aumentar de forma drástica.

Divisões dificultam ajuda



Uma inundação desta magnitude é capaz de destruir significativamente as infraestruturas de um país, com a Al-Jazeera a adiantar que uma ponte à beira-mar foi arrastada e que as estradas para Derna estão praticamente intransitáveis.

O desafio é ainda maior num país como a Líbia, que vive dividida e entregue a lutas entre fações opositoras desde a deposição de Kadhafi.

A administração no oeste do país, liderada pelo primeiro-ministro Abdul Hamid Dbeibah, sediada em Trípoli, é a única reconhecida pela comunidade internacional.

No leste do país, atingido pela catástrofe, existe uma outra administração liderada pela Câmara dos Representantes (HoR), sediada em Benghazi. O conflito entre ambos na última década já tinha deixado as infraestruturas do país debilitadas.

As autoridades do Leste pediram ajuda, mas o banco central do país só reconhece o Governo em Trípoli.

As duas partes parecem querer pôr de lado as diferenças políticas e militares, com o Governo de Trípoli a afirmar que utilizará os recursos à sua disposição para ajudar as áreas afetadas.

Os desafios, incluindo o montante a atribuir a cada Governo, a forma como o dinheiro será gasto e quem será responsável pela supervisão da despesa prometem complicar a cooperação interna na recuperação destas inundações.

Portugal já manifestou apoio e solidariedade ao país devastado pelas cheias, enviando condolências aos familiares e amigos das vítimas.