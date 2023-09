Autoridades alertam: homem que "fugiu à caranguejo" de prisão nos EUA está armado

A polícia no estado norte-americano da Pensilvânia lançou um aviso que Danelo Cavalcante, o condenado por homicídio que fugiu da prisão, está armado. As autoridades estão há 12 dias à procura do brasileiro.

Danelo Cavalcante está a ser procurado no noroeste da Pensilvânia, e a polícia pediu esta terça-feira aos habitantes para não sair de casa. Pensa-se ainda que o homem, de 34 anos, cortou a barba para evitar se reconhecido pelas autoridades.

Nas redes sociais, a polícia estatal da Pensilvânia avisou que Cavalcante está armado, pediu aos residentes para "continuar a trancar todas as portas e janelas exteriores", segurar veículos e permanecer dentro de portas. A recompensa por informação sobre o paradeiro do fugitivo aumentou para 25 mil dólares.