UE "muito preocupada" com oficial sueco detido no Irão há 512 dias

"Estou muito triste. Estou muito preocupada. E isto tem estado comigo há muito tempo já", afirmou Ylva Johansson. De acordo com o The Guardian , Floderus esteve na equipa da comissária europeia durante cerca de dois anos , mas pediu para mudar de equipa por querer trabalhar na delegação da União Europeia no Afeganistão.

Poucos dias depois de reconhecer a situação, a Comissão Europeia declarou-se esta segunda-feira "muito preocupada" com a situação de um sueco, funcionário dos serviços diplomáticos da União Europeia (UE), que já passou mais de 500 dias detido numa prisão no Irão .

"Ele era uma pessoa brilhante, muito calorosa e uma excelente pessoa com quem trabalhar. E claro, quando se trabalha de forma próxima, as pessoas também se tornam amigas," disse Johansson, de forma emocionada, na conferência de imprensa desta manhã.

O governo sueco tinha a responsabilidade de libertar Johan Floderus, mas estava a ser apoiado pelo alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, explicou Ylva Johansson.

Johan Floderus foi detido no Irão há 512 dias, em Abril de 2022, mas a identidade deste funcionário diplomático da UE foi mantida em segredo até ao dia 4 de setembro, quando foi revelada pelo The New York Times. A detenção ocorreu quando o jovem viajava com amigos.

A identidade foi mantida em segredo pela Suécia e pela União Europeia com base no argumento que a diplomacia silenciosa era a melhor forma de conseguir a liberdade de Floderus - que atingiu os 33 anos este domingo.