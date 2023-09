Tempestade Daniel faz pelo menos 150 mortos. Líbia declara estado de emergência

Pelo menos 150 pessoas morreram depois de uma forte tempestade ter provocado graves cheias no leste da Líbia, informaram as autoridades locais.

A tempestade Daniel atingiu o país do Norte de África no fim de semana, levando as autoridades a declarar estado de emergência extrema. Na semana passada, a mesma tempestade tinha provocado mais de uma dezena de mortes na Europa.

Segundo avança a BBC esta segunda-feira, sete membros do Exército líbio desapareceram durante as operações de resgate em curso. As autoridades do leste da Líbia impuseram entretanto um recolher obrigatório e ordenaram o encerramento de escolas e lojas.

"Pelo menos 150 pessoas morreram na sequência das inundações e das chuvas torrenciais provocadas pela tempestade Daniel em Derna, na região de Jabal al-Akhdar e nos subúrbios de Al-Marj", declarou Mohamed Massoud, porta-voz da administração líbia sediada em Benghazi, à agência francesa AFP.

A tempestade Daniel afetou as cidades orientais de Benghazi e Sousse, bem como Derna e Al-Marj. A cidade ocidental de Misrata também foi afetada pelas cheias.

Vídeos da tempestade têm circulado na Internet, incluindo um que mostra um homem a ser arrastado pelas torrentes de água. Outras imagens mostram condutores presos no topo dos automóveis devido às cheias.