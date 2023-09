Sudão. Ataque de drones eleva para 43 o número de mortos

Um ataque de drones do exército a um mercado no sul da capital do Sudão, Cartum, matou no domingo pelo menos 43 pessoas, de acordo com um novo balanço feito por ativistas e um grupo médico.

Militares e um grupo paramilitar rival lutam pelo controlo do país.

Mais de 55 pessoas ficaram feridas no ataque no bairro de Maio, onde as forças paramilitares estavam destacadas, escreveu o Sindicato dos Médicos do Sudão em comunicado. As vítimas foram levadas para o Hospital Universitário de Bashair.

O grupo de ativistas Comités de Resistência publicou imagens nas redes sociais que mostram corpos embrulhados em lençóis brancos num pátio aberto do hospital.

A violência no Sudão decorre desde meados de abril, quando as tensões entre as forças armadas do país, lideradas pelo general Abdel Fattah Burhan, e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido, comandadas pelo general Mohamed Hamdan Dagalo, começaram a combater.

Desde então, os confrontos alastraram-se a várias zonas do país, reduzindo Cartum a um campo de batalha urbano.

Na região ocidental do Darfur, palco de uma campanha genocida no início da década de 2000, o conflito transformou-se em violência étnica, com as Forças de Apoio Rápido e as milícias árabes aliadas a atacarem grupos étnicos africanos, segundo grupos de defesa dos direitos humanos e as Nações Unidas.

O conflito já matou mais de 4.000 pessoas, de acordo com os números do mês de agosto das Nações Unidas. No entanto, os médicos e ativistas afirmam que o número real de mortos é muito superior.

Mais de cinco milhões de pessoas foram deslocadas no Sudão ou fugiram do país para escapar à violência, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações.