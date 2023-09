Sociedade digital diz que novo regulamento da UE viola privacidade dos cidadãos

Onze organizações da sociedade civil portuguesa enviaram, esta segunda-feira, uma carta ao Governo e à representação permanente de Portugal junto da União Europeia (UE) indagando sobre a posição de Portugal relativamente à proposta de regulamento da União Europeia, que visa prevenir e combater o abuso sexual de crianças no espaço europeu - conhecido como CSAR.

Num comunicado a que a Renascença teve acesso, os signatários recordam que os serviços jurídicos do Conselho de Ministros da União Europeia consideram que as medidas que estão em cima da mesa implicam um risco grave que “compromete a essência dos direitos à privacidade e à proteção de dados”, por permitir “o acesso geral e indiscriminado aos conteúdos das comunicações pessoais” por parte das empresas.

As propostas incluem medidas para que os fornecedores de apps e plataformas de comunicação cibernéticas sejam obrigados a instalar uma função de monitorização nos nossos dispositivos que, para funcionar, segundo as associações que subscrevem o comunicado, compromete a encriptação das comunicações, expondo a vida privada de todas as pessoas no espaço europeu.

Os subscritores da carta alegam que "o próprio Conselho da União Europeia reconhece que esta opção é extremamente perigosa, colocando-se acima dos cidadãos, ao adicionar, nas últimas versões do texto, um ponto onde exclui do âmbito do regulamento as comunicações internas dos Estados, por motivos de segurança da informação".

Na sua versão atual, alertam ainda as organizações, "a proposta não só coloca em risco pessoas com profissões críticas, como médicos, jornalistas, advogados, entre outros, como diminui a segurança das comunicações das próprias potenciais vítimas que pretende proteger".

"Crianças e jovens utilizam as mesmas plataformas de comunicação encriptada para interagirem entre si, mas também pais, professores, médicos, e outros profissionais usam as mesmas plataformas para comunicarem com as crianças e jovens."

Dessa forma, os signatários, incluindo associações como a Wikimedia, a D3 - Associação de Defesa dos Direitos Digitais e a BAD - Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas, Profissionais da Informação e Documentação, consideram "importante que [Portugal] recuse concordar com este regulamento, sem que se garanta a proteção da encriptação das comunicações e se impeça uma vigilância generalista e indiscriminada".