Portugal ainda não recebeu pedido de ajuda de Marrocos. "Equipas continuam em prontidão"

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, confirmou esta segunda-feira que Portugal ainda não recebeu o pedido oficial de ajuda após o sismo na passada sexta-feira em Marrocos, que já fez quase 2.500 vítimas mortais.

Em Matosinhos, a propósito de uma visita à Academia do Alertinha, o governante indicou que as equipas portuguesas continuam “em prontidão” e “apenas serão mobilizadas com o pedido oficial por parte das autoridades de Marrocos”.

“Hoje de manhã, o ministro do Interior marroquino agradeceu a disponibilidade da comunidade internacional de salvaguarda das vítimas e de proteção e reconstrução do país”, indicou, referindo que as autoridades do país estão num processo de avaliação dos estragos e identificação das necessidades.

O ministro reforçou ainda que todos os portugueses que precisam de apoio “vão tê-lo através da embaixada portuguesa em Rabat” e do “contacto com o gabinete de emergência consular”.

“Desde a primeira hora, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Autoridade Nacional de Proteção Civil, e com recurso à embaixada portuguesa em Marrocos, transmitiu a disponibilidade e prontidão para esse apoio. As autoridades de Marrocos agradeceram este gesto e transmitiram que estão numa fase de avaliação das necessidades para efeito de determinação e decisão sobre esse apoio”, disse.

O número de vítimas do sismo da passada sexta-feira à noite aumentou hoje para 2.497, a que se somam 2.476 feridos confirmados.